Конституционность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого может определить только КС - Разумков

Только Конституционный суд (КС) может определить, является ли конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины", считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков

"Если говорить то том, отвечает ли это Конституции, то у нас есть единственный орган, который может это четко определить, - это Конституционный суд Украины", - сказал спикер во время брифинга во вторник.

Он напомнил, что у субъектов выдвижения, которыми являются президент и Верховная Рада, и раньше была возможность отозвать судей КС, "в 2016 году изменениями в Конституцию такая возможность была отменена".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта. Этим же указом Зеленский отменил указ президента ль 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда". Указ вступает в силу со дня его опубликования.