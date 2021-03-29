Политика

07:01 29.03.2021

"Северный поток 2" не рассорит членов НАТО, полагает Блинкен

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"Северный поток 2" не рассорит членов НАТО, полагает Блинкен

Партнеры по НАТО в настоящее время тесно сотрудничают во всех возможных областях взаимодействия, несмотря на разногласия по проекту "Северный поток 2", заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Действительно, прискорбно, что газопровод является источником разногласий, но, опять же, это не отменяет того факта, что во всех других областях мы сотрудничаем наиболее тесно, чем когда-либо", - сказал он.

Блинкен также заявил: "Агрессивное поведение России является основным предметом обеспокоенности как США, так и всех союзников в НАТО". Он отметил, что администрация США "предпримет необходимые действия вовремя и на свое усмотрение". При этом он не уточнил, о каких именно мерах идёт речь.

Теги: #позиция #сша #госсекретарь #россия
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