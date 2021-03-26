Политика

10:56 26.03.2021

"Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" лидируют в рейтинге партий

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"Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" лидируют в рейтинге партий

В рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду лидируют партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ВО "Батькивщина", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта.

По данным опроса, в парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 15%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,8%, партию "Батькивщина" - 12,4%, партию "Сила и честь" - 5,%, партию "Украинская стратегия Гройсмана"- 5,%, Радикальная партия - 4,6%, партию "Голос"- 3,5%, партию "УДАР "- 3,2%, партию Евгения Мураева "Наши"- 3,1%, партию Шария - 2,9%, партию "Свобода" - 2,9%, "За майбутне" - 2,4%, "Народный фронт" - 2,%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%

Теги: #партии #рейтинг
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