Политика

17:32 23.03.2021

"Евросолидарность" требует рассмотреть проблему коронавируса на СНБО – Герасимов

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"Евросолидарность" требует рассмотреть проблему коронавируса на СНБО – Герасимов

Члены парламентской фракции "Европейская Солидарность" требуют проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за стремительного распространения коронавируса в Украине, заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Мы требовали и требуем проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций. Недопустимо превращать Совбез в пиар-агентство для обслуживания Зеленского. Этот "орган" должен рассматривать важнейшие вопросы безопасности государства", - отметил Герасимов в своем видеообращении, обнародованном во вторник.

Он подчеркнул, что следует также провести внеочередное заседание парламента, на котором депутатам нужно поддержать инициированное фракцией постановление, направленное на борьбу с коронавирусом в Украине.

"О внеочередном заседании парламента: несмотря на критическую ситуацию с эпидемией коронавируса - требуем от монобольшинства и лично Зеленского прежде всего рассмотреть инициированное нами постановление "О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 , вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечении неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере", - добавил нардеп.

Теги: #снбо #герасимов #евросолидарность #коронавирус
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