В "Голосе" опровергли информацию Юрчишина об исключении его из партии

Политическая партия "Голос" не принимала в текущем году решений об исключении кого-либо из своих рядов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе политсилы, комментируя заявление члена одноименной парламентской фракции Ярослава Юрчишина о якобы его исключении из политсилы за голосование в Верховной Раде.

"На прошлой неделе политсовет партии обсуждал вопрос поддержки некоторыми членами фракции в Верховной Раде провластного законопроекта №5133, который ограничивает субъектность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) и делает президента фактически хозяином этих ведомств. Этот законопроект направлен в Конституционный суд вместе со "Слугами народа", депутатскими группами "За майбутне" и "Довира", таким образом запустив конституционный процесс, направленный на лишение НАБУ и ГБР независимости. Это политическая поддержка атаки на антикоррупционные органы", – отметили в пресс-службе.

Также в "Голосе" подчеркнули, что партия систематически выступала против увеличения полномочий президента, в том числе в вопросах назначения глав ГБР и НАБУ. "Именно поэтому такое голосование является нарушением последовательности позиции партии", – добавили в политсиле.

Ранее член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в социальной сети Facebook заявил, что ему якобы сообщили об исключении из партии, но не за участие в акции у Офиса президента 20 марта, а за голосование в Верховной Раде. При этом он подчеркнул, что в связи с этим у него есть "доказательство – протокол политсовета". Кроме того, Юрчишин проинформировал, что партия якобы намерена исключить из своего состава еще нескольких партийцев. "Люди, которых пригласили, когда я вместе с другими ее (партию – ИФ) создавал. Их тоже исключают. Все по уставу", – сказал парламентарий.

Как сообщалось, 16 марта 267 народных депутатов поддержали проект постановления о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

Согласно данным электронного протокола на сайте парламента, это решение поддержали в частности восемь членов фракции "Голос" (Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин).

Как объяснила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Устинова после голосования, мнения по законопроекту №5133 во фракции разделились. По ее словам, поддержать направление документа в КС было необходимо, чтобы получить заключение о его несоответствии Основному закону Украины.