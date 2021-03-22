Политика

12:32 22.03.2021

В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике

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В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике

Члены межфракционного объединения "Украина 603,7" разработали и зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о санкционной политике, сообщила народный депутат Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа").

"Одна из инициатив (межфракционного объединения "Украина 603,7" - ИФ) касается санкционной политики... Мы зарегистрировали законопроект, и большинство депутатов, которые входят в наше межфракционное объединение, подписали и поддержали его, мы ждём сейчас заключение экспертных групп. Мы работали над ним, консультируясь с международным сообществом, и Министерством иностранных дел Украины, и СНБО", - отметила Ясько на брифинге в понедельник.

По ее словам, этот законопроект предлагает создать новую философию санкционной политики, которая является инструментом защиты национальных интересов. Так, авторы предлагают разделить санкционный режим на два блока - национальный и международный, а также определить конкретные таймлайны рассмотрения представления о включении в санкционный список и установить ответственность за нарушение.

"Главное - мы создаём аналитическое бюро, которое занимается мониторингом, и создаётся Единый государственный реестр, которого на сегодняшний день нет в Украине", - уточнила Ясько.

Также политик проинформировала, что МФО "Украина 603,7" будет "стоять на том, чтобы поддерживать инициативы, необходимые украинским военным, гражданам и которые будут приближать Украину к деоккупации территории".

"Есть несколько направлений (работы МФО "Украина 603,7" - ИФ): закрепление политики непризнания, санкционная политика, "крымский блок" и защита украинского моря. Уже зарегистрированы законопроекты, которые начинают эту волну, - это законопроекты об основах санкционной политики, о политике непризнания и законопроект о хабе свободных людей", - сказала Ясько.

Также в планах МФО - наработать законопроекты об оккупированных территориях Крыма и Севастополя, об основах государственной морской политики и законопроект о территориальной обороне.

Вместе с тем, название депутатского объединения, по ее словам, достаточно символично, поскольку Украина 603,7 - это то количество квадратных километров, которое является территорией государства вместе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.

В целом, членами МФО стали более 30 депутатов из разных фракций парламента.

Теги: #законопроект #санкции
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