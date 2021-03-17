Адвокаты Порошенко предупредили всех причастных к организации политического преследования пятого президента об ответственности

Все лица, которые причастны к организации политического преследования пятого президента Украины, народного депутата (фракция "Европейская Солидарность") Петра Порошенко, рано или поздно понесут за это ответственность, заявили адвокаты нардепа во время брифинга в агентстве "Интерфакс-Украина".

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в среду, представители Порошенко отметили, что правоохранительные органы во исполнение судебных решений были вынуждены возобновить производство по заведомо ложным сообщениям о преступлении, а также против силовиков ГБР, которые организовали штурм музея Гончара.

"Речь идет о том, когда происходил позорный штурм Музея Гончара, где выставлялась коллекция картин супруги Порошенко, и там были нарушения закона. По факту нарушения прав адвокатов решением коллегии судей судебной палаты Киевского апелляционного суда было зарегистрировано Офисом Генерального прокурора это уголовное производство", - говорит адвокат Игорь Головань.

Он уточнил, что Офис генерального прокурора 12 марта зарегистрировал уголовное производство по факту нарушения прав адвокатов во время штурма Музея Гочара.

Головань также отметил, что Шевченковский суд заставил правоохранителей возобновить расследование, которое было закрыто в декабре 2020 года, по ложному сообщению о преступлении против группы депутатов от ОПЗЖ, в частности, Нестора Шуфрича и Рената Кузьмина, которые обвиняли президентов США Байдена и Обаму, а также Порошенко.

"Мы говорим об известном факте, когда группа народных депутатов во главе с Кузьминым, выступила с известным заявлением о том, что нынешний президент США Байден, а также пятый Президент Украины Петр Порошенко и их сообщники Хиллари Клинтон и Барак Обама совершили "хищение 100 млрд долларов", - напомнил Головань.

Юрист подчеркнул, что в свое время Нацполиция также закрыла и производства против Андрея Портнова, который инициировал ряд дел против Порошенко.

"Мы сразу поставили вопрос перед правоохранительными органами о том, что Портнов подал заведомо ложные сообщения о преступлении. Соответственно было зарегистрировано уголовное производство", - говорит Головань.

Адвокат Илья Новиков напомнил, что Андрей Портнов, который вернулся в Украину 19 мая 2019, уже 20 мая подал первое заявление против Порошенко за приказ украинским морякам пройти через Керченский пролив.

Новиков отмечает, что эти сфальсифицированные дела были спланированы заранее, а их "расследования" всячески поддерживалось со стороны Офиса Зеленского.

"Понятно, что это заявление не было написано за одну бессонную ночь. Понятно, что Портнов привез его с собой. Сегодня мы начинаем подводить итоги. Скоро исполнится два года с начала этой истории. Эти три решения, о которых мы вам сегодня сообщили, из них всех следует сигнал, который мы надеемся будет воспринято", - говорит адвокат.

Он призвал всех, кого власти пытаются привлечь к незаконному преследованию лидера оппозиционной партии Порошенко, помнить об ответственности.

"За эти два года ни одно из громко распиаренных дел против Порошенко не было воплощено в что-то реальное. Но уже сейчас намечается ответственность тех людей, которые взяли на себя этот позорный груз", - резюмировал адвокат.