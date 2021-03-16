Грузия и Польша по случаю 7-й годовщины "референдума" в Крыму подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Министерства иностранных дел Грузии и Польши решительно осуждают временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, и подтверждают твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в заявлениях на сайтах МИД.

"Министерство иностранных дел Грузии решительно осуждает оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, а также попытку насильственного изменения международно признанных границ Украины - опыт, который наша страна уже пережила. Такая практика оккупации и аннексии представляет собой серьезную угрозу международной безопасности, миру и стабильности", - говорится в заявлении на сайте МИД Грузии во вторник.

Как отметили в министерстве, твердая и консолидированная позиция международного сообщества имеет первостепенное значение для противодействия продолжающейся агрессии против суверенных государств и для обеспечения мира и стабильности посредством эффективного использования международных механизмов на местах.

В МИД Грузии подтвердили свою твердую и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В свою очередь МИД Польши призвало продолжать ограничения против РФ в ответ на агрессию и продолжающуюся оккупацию Крыма.

"Подчеркиваем неизменность поддержки Польшей территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах…неизменно и решительно осуждаем незаконную аннексию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь и подчеркиваем необходимость продолжения международным сообществом политики непризнания и ограничений в ответ на российскую агрессию и продолжающуюся оккупацию полуострова", - говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном посольством Украины в Польше.

Министерство выразило категорический протест против незаконных действий, которые осуществляются РФ с целью "легитимизации и закрепления незаконной аннексии".

"Решительно осуждаем очередные случаи нарушения прав человека на незаконно оккупированной Российской Федерацией территории АРК и Севастополе, в частности преследования крымских татар. Призываем Российскую Федерацию к безоговорочному соблюдению прав человека…", - подчеркивается в заявлении.