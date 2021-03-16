Политика

12:38 16.03.2021

Британия никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму – посол

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Британия никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму – посол

Британия никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, который является вопиющим неуважением к украинским и международным нормам, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"7 лет назад Россия провела фиктивный "референдум", пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом. Британия никогда не признает этого вопиющего неуважения к украинским и международным нормам. Наше послание остается четким: Россия должна вернуть Крым Украине", - написала Симмонс в Twitter во вторник.

 

Теги: #крым #великобритания #посол #симмонс
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