Украинцы больше всего доверяют Разумкову, меньше всего – Медведчуку - опрос

Уровень доверия украинцев к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову продолжает превышать уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 до 9 марта.

Согласно результатам соцопроса, ко всем политикам, государственным чиновникам и общественным деятелям, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.

Несколько чаще по сравнению с другими доверие выражается Разумкову (ему доверяют 38% опрошенных, однако не доверяют - 48%), президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 31% и не доверяют 63%, шоумену и телеведущему (член партии "Голос") Сергею Притуле соответственно 31% и 51%, мэру Киева Виталию Кличко соответственно 29% и 62%.

Чаще всего респонденты выражают недоверие одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Виктору Медведчуку (78%, тогда как доверяют ему 13%), нардепу от "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу (соответственно 76,5% и 14%), бывшему президенту Грузии и Михэилу Саакашвили (соответственно 74% и 15%), пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко (соответственно 73% и 22%), действующему премьеру Украины Денису Шмыгалю (соответственно 72% и 16%), главе МВД Украины Арсену Авакову (соответственно 72% и 19%), лидеру "Батькивщины" ЮлииТимошенко (соответственно 72% и 20,5%), одному из лидеров "ОПЗЖ" Юрию Бойко (соответственно 71,5% и 21,5%).

По данным исследования, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается в Вооруженные силы Украины (им доверяют 70% опрошенных), волонтерским организациям (65%), церкви (64%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), Государственной пограничной службе (60%) , Национальной гвардии Украины (56%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (56%), добровольческим батальонам (55%), общественным организациям (53%), совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (51%).

Недоверие чаще высказывается СМИ России (не доверяют им 82% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (80%), судам (судебной системе в целом) (79%), Верховной Раде (77,5%), правительству Украины (76% ), Высшему антикоррупционному суду (73%), политическим партиям (71%), прокуратуре (71%), коммерческим банкам (70%), Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) (70%), Верховному суду (69%), Конституционному суда Украины (69%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (68%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (68%), местным судам (66%), президенту Украины (61,5%), Национальному банку Украины (60%).

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.