В Раде действует около сотни межфракционных депутатских объединений – "ОПОРА"

В Верховной Раде действуют 96 межфракционных депутатских объединений, сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

"В Верховной Раде, кроме привычных для многих депутатских фракций (групп) или комитетов, народные избранники могут объединяться и в межфракционные депутатские объединения. По состоянию на конец февраля 2021 года в Верховной Раде – 96 межфракционных депутатских объединений. Большинство из них (57%) были образованы еще в 2019 году" – отмечается в сообщении, обнародованном в среду.

При этом в пять из них входит 100 и более депутатов: "Ценности, достоинство, семья" (262 члена), Invest in Ukraine (224 члена), "За большое строительство" (219 членов), Intermarium (216) и "За украинскую науку" (100).

Также в "ОПОРЕ" отмечают, что обычно межфракционные объединения состоят из представителей различных политических фракций и групп, хотя в парламенте есть и исключения.

Так, в 29 объединениях – в 80% и более случаев членами являются представители одной фракции – "Слуги народа" (в 28 из 29 случаев). Кроме того, три объединения ("Антикоррупционное наступление", "За Одесскую область" и "Антирейдерская коалиция") вообще на 100% состоят из представителей "Слуги народа".

Относительно тематики объединений, эксперты обращают внимание на то, что значительная их часть являются группами, образованными по географическому признаку (около 25 объединений). Вместе с тем, в парламенте есть еще одна условная категория объединений – экономические, их около 20. Кроме того, в Раде насчитывают более 30 инициатив гуманитарного направления.

"Зато инициатив, связанных с международной политикой гораздо меньше. Среди них: "Intermarium" – 216 членов, "Украинцы в мире" – 58, "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина-Россия-Германия-Франция" – 57, "Украина–ОАЭ: сотрудничество, инвестиции, партнерство" – 29, "Мировое украинство" – 24, "За демократическую Беларусь" – 16, "Один пояс, один путь" – 6", – подчеркивают в «"ПОРЕ".

Законодательство не предусматривает никаких ограничений касательно того, в сколько межфракционных объединений может входить народный депутат.

Так, по данным "ОПОРЫ", в наибольшее количество таких объединений входят Андрей Клочко ("Слуга народа") – 22 и Александр Качура ("Слуга народа") - 21.

В то же время есть девять депутатов парламента, которые не присоединились ни к одному объединению, среди которых Сергей Евтушок (ВО "Батькивщина"), Владислав Бородин ("Слуга народа"), Анатолий Гунько ("Слуга народа"), Олег Макаров ("Голос"), Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа - За жизнь"), Дмитрий Разумков (внефракционный), Юлия Светличная (внефракционный), Вадим Столар ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Нина Южанина ("Европейская Солидарность").

При этом наибольшее количество депутатских объединений возглавляет Лариса Билозир (группа "Довира"), Александр Качура ("Слуга народа") и Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") – по 5.