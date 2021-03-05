Политика

12:33 05.03.2021

Рейтинг доверия к украинским политикам возглавил Зеленский, на втором месте Тимошенко

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Рейтинг доверия к украинским политикам возглавил Зеленский, на втором месте Тимошенко

Среди украинских политиков больше всего доверия у граждан вызывает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в марте 2021 года.

По итогам опроса, о доверии к Зеленскому сообщили 43% опрошенных. При этом 55% заявили, что не доверяют президенту.

На втором месте в рейтинге лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой доверяют 28% опрошенных и не доверяют 70%. На третьем – пятый президент Украины Петр Порошенко, о доверии которому сообщили 25%. Не доверяют Порошенко 73% респондентов.

Лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24% и не доверяют 59%, 14% заявили, что не знают его. Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют 50%, не слышала о нем почти треть опрошенных.

Одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 70%, не знают его - 12%. Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют 32%, не знают - 54%.

Супруге Медведчука, телеведущей Оксане Марченко доверяют 11%, не доверяют - 50%, не знают ее - 31%. Активисту и блогеру Сергею Стерненко доверяют 10%, не доверяют - 26%, не знают его - 58%.

Опрос проводился 2-3 марта 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего было опрошено 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). Респонденты отбирались на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

 

Теги: #политики #доверие #рейтинг
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