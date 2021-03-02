Политика

15:10 02.03.2021

Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения - президент Евросовета

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Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения - президент Евросовета

Санкции ЕС против РФ останутся в силе до тех пора, пока не будут реализованы Минские соглашения, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину.

"Во время моего первого визита на восток Украины с президентом Украины Зеленским я выразил безоговорочную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности страны. Позорная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта. Единственный путь вперед - это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью",- написал Мишель в Twitter во вторник.

Он также отметил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Луганской области они призвали к полному открытию всех пунктов въезда/выезда.

"Это жизненно важно для поддержания связей между людьми и предоставления услуг через линию соприкосновения", - пояснил Мишель.

Президент Евросовета добавил, что впечатлен важной работой СММ ОБСЕ, поблагодарив партнеров ЕС, вместе с которыми ЕС поддерживает население, пострадавшее от конфликта.

"ЕС работает над новыми пропускными пунктами и разминированием, а также усиливает помощь СММ ОБСЕ, чтобы она полностью выполняла свой мандат", - подчеркнул он.

 

Теги: #шарль_мишель #зеленский #санкции
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