Политика

12:40 02.03.2021

Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания Рады для рассмотрения законопроекта о НАБУ - Верещук

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Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания Рады для рассмотрения законопроекта о НАБУ - Верещук

Народные депутаты инициировали сбор подписей за проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады для рассмотрения законопроекта Кабинета министров №5070 о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщила журналистам член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"О проведении внеочередного пленарного заседания относительно законопроект №5070, поданного Кабинетом министров и, в частности Министерством юстиции, мне известно. В этом законопроекте нет ничего об увольнении Артема Сытника (директора НАБУ, - ИФ), речь идёт только об упорядочении и выполнении решения Конституционного суда", - сказала парламентарий, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" на брифинге во вторник.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос о вероятной дате проведения такого внеочередного заседания Верещук ответила, что это будет зависеть от того, насколько быстро инициаторы соберут необходимых 150 подписей и соберут ли вообще.

Как сообщалось, законопроект №5070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины" инициирован премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля.

Теги: #набу #рада #верещук
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