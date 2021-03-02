Политика

10:17 02.03.2021

Рада начала использовать сенсорную кнопку

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Рада начала использовать сенсорную кнопку

Верховная Рада (ВР) начала использовать в зале пленарных заседаний считывающую отпечаток пальца сенсорную кнопку.

Как отметил председатель ВР Дмитрий Разумков, открывая заседание во вторник, использование сенсорной кнопки позволит исключить неперсональное голосование.

Депутаты перед заседанием протестировали данную систему.

Кроме того, в сессионном зале украинского парламента заработают дополнительные камеры видеонаблюдения.

Как сообщалось, считывающая отпечаток пальца сенсорная кнопка голосования не будет позволять "применять кнопкодавство в стенах Верховной Рады".

Теги: #сенсорная_кнопка #рада
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