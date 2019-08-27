Политика

15:08 27.08.2019

"Слуга народа" с подозрением относится к намерению "нахрапом" ввести сенсорную кнопку в Раде нового созыва

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"Слуга народа" с подозрением относится к намерению "нахрапом" ввести сенсорную кнопку в Раде нового созыва

В партии "Слуга народа" не видят технических и юридических возможностей для введения сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде накануне первого заседания парламента нового созыва.

"Касательно вопросов, связанных с введением этой кнопки. Для нас принципиальны две вещи. Первое – эта кнопка должна иметь техническую гарантию. То есть технари, которые ее внедряют, должны дать гарантии, что то, как голосуют, соответствует тому варианту, который на табло. Второе – она должна иметь юридические гарантии, это должно быть прописано в процедуре Регламента Верховной Рады", - заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук на брифинге во вторник в Киеве.

"Пока нет ни первого, ни второго. Потому у нас возникает сомнение относительно целесообразности и возможности и доброй воли на введение этого. Если была бы добрая воля, это можно было бы ввести, апробировать, сертифицировать в Верховной Раде предыдущего созыва. Пока это вводится нахрапом. Это вводится без технического обоснования, без юридического обоснования… У нас, как у партии большинства, вызывает подозрения такое желание совершенствовать на базе техники 2002 года будущее голосование в Верховной Раде", - пояснил политик.

Между тем он отметил, что проблему неперсонального голосования необходимо решать системно.

По словам Стефанчука, в первый день работы Рады президент Украины внесет законопроект об изменениях в Конституцию относительно лишении мандатов народных депутатов за неперсональное голосование и за прогулы.

"Таким образом, мы обеспечим юридическую сторону вопроса, но кроме этого есть техническая сторона", – добавил он.

При этом Стефанчук подчеркнул, что существующая система нуждается в модернизации.

Теги: #сенсорная_кнопка #рада #слуга_народа
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