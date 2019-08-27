Политика

14:50 27.08.2019

Первый замглавы аппарата Рады Слышинский обратился в ГБР и СБУ из-за проведения тестирования сенсорной кнопки в Раде

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Первый замглавы аппарата Рады Слышинский обратился в ГБР и СБУ из-за проведения тестирования сенсорной кнопки в Раде

 Отстранённый от исполнения обязанностей первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский обратился в силовые органы после того, как на него стали оказать давление в связи с необходимостью повести тестирование сенсорной кнопки.

"Я сообщил им (СБУ, ГБР - ИФ) о том, что уже проходят действия, которые, с моей точки зрения, направлены на совершение преступления", - заявил Слышинский.

Он отметил, что введение сенсорной кнопки, срок гарантии которой уже истёк, незаконно.

По его словам, должно быть принято решение Верховной Рады, чтобы система (Рада - 3 - ИФ) была легитимной.

Слышынский также сообщил, что был на допросе в ГБР 22 августа.

По его словам, представители СБУ и ГБР приходили в Верховную Раду 23 августа, чтобы взять у него пояснения.

"Дело в том, что когда на меня давление оказывали, я думал что всё-таки люди не пойдут на незаконные действия, а когда я увидел, что они пошли на незаконные действия, пришлось сообщить правоохранительным органам", - сказал Слышинский журналистам во вторник в Киеве.

По его мнению, на него оказывал давление один из сотрудников аппарата Верховной Рады по поручению спикера парламента (Андрея Парубия - ИФ).

Кроме того, Слышинский сообщил, что в ночь на вторник было подписано распоряжение о проведении в отношении него служебного расследования и отстранении от должности на 2 месяца.

По его словам, распоряжение подписал Петр Боднар, на которого возложено исполнение обязанностей руководителя аппарата.

Как сообщалось, правоохранители проводили в Верховной Раде следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада".

По информации источника, обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы "Рада".

Данное дело расследует ГБР, а СБУ осуществляет оперативное сопровождение.

Ранее в этот день председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

По его словам, представители СБУ и ГБР заблокировали работу 23 августа.

Теги: #гбр #сенсорная_кнопка #сбу #рада
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