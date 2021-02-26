Политика

13:36 26.02.2021

Российская оккупация и усиление милитаризации Крыма угрожают общей мировой безопасности – Госдеп США

2 мин читать
Российская оккупация и усиление милитаризации Крыма угрожают общей мировой безопасности – Госдеп США

Соединенные Штаты Америки заявляют о солидарности с Украиной в связи с 7-й годовщиной вторжения и захвата Крыма Россией - наглого отрицания современного международного порядка, заявляет госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины, что грозит общей мировой безопасности. Эта оккупация вызвала значительные человеческие потери. Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств и религиозных групп в Крыму. Российская оккупационная власть прибегла к обыскам в мечетях и частных домах, вытеснила с полуострова независимые СМИ и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто решился выступить против оккупации. Российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью", - говорится в заявлении Блинкена.

В США призывают Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

"Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - подчеркнул Блинкен.

Он также отметил, что США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и "надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и нашими союзниками и партнерами по прекращению оккупации Россией Крымского полуострова и его агрессии на востоке Украины".

"Мы утверждаем краеугольную истину: Крым - это Украина", - подчеркнул госсекретарь США.

Теги: #крым #сша #украина #оккупация_рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 26.02.2021
Участие в выборах Госдуму РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставят под сомнение их легитимность – МИД Украины

Участие в выборах Госдуму РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставят под сомнение их легитимность – МИД Украины

14:32 26.02.2021
Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма – посольство в Украине

Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма – посольство в Украине

14:21 26.02.2021
Украина пригласила Макрона на саммит Крымской платформы - Кулеба

Украина пригласила Макрона на саммит Крымской платформы - Кулеба

13:46 26.02.2021
СНБО Украины рассмотрит в пятницу проект госстратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя

СНБО Украины рассмотрит в пятницу проект госстратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя

13:35 26.02.2021
Крымская платформа станет первым важным шагом на пути Крыма в Украину – Ермак

Крымская платформа станет первым важным шагом на пути Крыма в Украину – Ермак

13:34 26.02.2021
На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется принятие "Крымской Хартии" с кодификацией политики непризнания действий РФ - Джапарова

На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется принятие "Крымской Хартии" с кодификацией политики непризнания действий РФ - Джапарова

13:33 26.02.2021
Новая администрация США готова к диалогу о санкциях против "Северного потока 2" - СМИ

Новая администрация США готова к диалогу о санкциях против "Северного потока 2" - СМИ

13:28 26.02.2021
Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в Крыму - руководитель прокуратуры АР Крым и г.Севастополь

Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в Крыму - руководитель прокуратуры АР Крым и г.Севастополь

12:46 26.02.2021
Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

12:38 26.02.2021
Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов – нардеп Гончаренко

Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма – посольство в Украине

Для прогресса по урегулированию войны на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки – Кулеба

На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется принятие "Крымской Хартии" с кодификацией политики непризнания действий РФ - Джапарова

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов – нардеп Гончаренко

Франция и Германия приложат все усилия, чтобы обязательства парижского саммита Нормандской четверки были выполнены всеми сторонами - ле Дриан

Для прогресса по урегулированию войны на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки – Кулеба

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

"Европейская солидарность" обжаловала очередное переименование проспекта Григоренко в честь Жукова в Харькове

Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Зеленский: Деоккупация Крыма – это общая задача для мирового сообщества

КИУ обратился в НАПК за проверкой финотчетов "Слуги народа" и ОПЗЖ

МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА