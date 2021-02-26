Российская оккупация и усиление милитаризации Крыма угрожают общей мировой безопасности – Госдеп США

Соединенные Штаты Америки заявляют о солидарности с Украиной в связи с 7-й годовщиной вторжения и захвата Крыма Россией - наглого отрицания современного международного порядка, заявляет госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины, что грозит общей мировой безопасности. Эта оккупация вызвала значительные человеческие потери. Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств и религиозных групп в Крыму. Российская оккупационная власть прибегла к обыскам в мечетях и частных домах, вытеснила с полуострова независимые СМИ и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто решился выступить против оккупации. Российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью", - говорится в заявлении Блинкена.

В США призывают Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

"Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - подчеркнул Блинкен.

Он также отметил, что США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и "надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и нашими союзниками и партнерами по прекращению оккупации Россией Крымского полуострова и его агрессии на востоке Украины".

"Мы утверждаем краеугольную истину: Крым - это Украина", - подчеркнул госсекретарь США.