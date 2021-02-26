Крымская платформа станет первым важным шагом на пути Крыма в Украину – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул важность подписания президентом Украины указа о запуске "Крымской платформы", отметив, что она позволит объединить усилия украинских дипломатов с международными партнерами.

"Эта площадка станет первым важным шагом на пути Крыму домой. Он объединит усилия наших дипломатов с международными партнерами. Вместе мы будем защищать права наших граждан всех национальностей и найдем необходимые инструменты и пути для возвращения Крыма. Мы никому не дадим забыть об аннексии нашего полуострова и стереть ее с международной повестки дня", - написал Ермак на своей странице в Фэйсбук в пятницу.

Он также поддержал подписание президентом указа, направленного на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым в Украину.

Глава Офиса президента отметил, что "весь цивилизованный мир поддерживает Украину в планах возвращения Крыма и установление мира на Донбассе".

"Сегодня Энтони Блинкен выразил четкую позицию Соединенных Штатов: Крым - это Украина. Для нас очень важна американская последовательность", - сказал Ермак.

По его словам, более 80 лет назад декларация Веллеса заложила основу американской политики непризнания, согласно которому Соединенные Штаты официально никогда не признали оккупацию и аннексию Эстонии, Латвии и Литвы Советским Союзом.

"В вопросе Крыму вспомнить об этом очень актуально. Благодарность Соединенным Штатам и международным партнерам за солидарность с Украиной и поддержку. Надеюсь на продолжение сотрудничества США с Украиной в рамках новой инициативы "Крымская платформа", - отметил глава Офиса президента.

Он добавил, что "Украина - большая семья, а в семье стоят горой за своих". "Своих не имеем права забывать, своих не оставим. Не простим и тех, кто так легко отдал Крым. Мы продолжаем бороться не только за территории, но и за наших людей… Крым, ждем тебя дома! Крым - это Украина!" - заявил Ермак.