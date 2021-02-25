Политика

10:28 25.02.2021

Телеграмм-каналы начали "разгонять" тему об исключении Притулы из политсовета "Голоса" спустя две недели после съезда – Рудик

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Телеграмм-каналы начали "разгонять" тему об исключении Притулы из политсовета "Голоса" спустя две недели после съезда – Рудик

Пользователи социальных сетей начали распространять информацию об исключении украинского телеведущего, шоумена и волонтера Сергея Притулы из политсовета партии "Голос" в телеграмм-каналах спустя две недели после проведения съезда политсилы, который принял соответствующее решение, сообщила лидер политсилы, народный депутат Кира Рудик.

"Съезд партии состоялся 29 января, а "разгонять" эту тему начали через недели две в телеграмм-каналах. Откровенно говоря, я была удивлена. У нас сейчас более 500 партийцев, 350 депутатов – все в курсе, как все происходило", – рассказала политик в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Она уточнила, что все решения принимаются на съезде согласно уставу партии, когда "каждый из 21-го региона выбирает представителя, все они приезжают в Киев и голосуют за те или иные решения".

"Для принятия надо три четверти голосов. Собственно, так и произошло (в случае с Притулой, – ИФ). Мы много обсуждали, куда должна двигаться партия. Попытки разогнать эту тему – это попытка политизации вещей, которые таковыми быть не могут", – уточнила Рудик.

Также, по ее словам, изменение состава политсовета партии, согласно уставу, происходит раз в два года, и съезд выбирает его под конкретные задачи.

"В частности, второй политсовет выбирали именно под местные выборы. И я пообещала, что после выборов мы его переизберем. Сейчас у нас появилось много депутатов в местных советах, и партия – это уже не только фракция. Поэтому новый политсовет состоит наполовину из представителей парламентской фракции, наполовину – из представителей регионов", – добавила Рудик.

Полная версия интервью с председателем политической партии "Голос", народным депутатом Кирой Рудик будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #голос #притула
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