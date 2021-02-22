Политика

10:24 22.02.2021

Главы МИД Украины и Польши призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2"

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Главы МИД Украины и Польши призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в совместной статье призвали президента США Джо Байдена не допустить завершения реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

"Польша и Украина давно предупреждали об опасностях, связанных со строительством "Северного потока - 2". Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в Конгрессе США, который настаивал на мерах, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, вызывающий разногласия проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - говорится в статье министров, опубликованной в издании Politico в понедельник.

Главы МИД указали, что в этом вопросе США продолжают играть критически важную роль.

"Необходимо опровергнуть утверждения о том, что "Северный поток-2" стал "слишком большим, чтобы потерпеть неудачу" и что его просто нужно завершить. Если проект будет успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Запад не заботится о своих собственных принципах и, в конечном итоге, о безопасности и процветании Украины", - считают министры.

Кулеба и Рау отметили, что этот проект - не об энергетической безопасности Германии, "нашего близкого союзника и партнера". В то же время они подчеркнули, что Украина глубоко ценит усилия Германии по установлению мира в раздираемом войной Донбассе и ее жизненно важную поддержку реформ в Украине.

"Мы уважаем право Германии выражать свою точку зрения. Но мы также твердо убеждены в том, что подобные проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а вместо этого следует подходить к ним с более широкой перспективы интересов и безопасности Европы в целом", - заявили министры.

Они также отметили, что Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа РФ.

"На карту поставлено многое, но путь вперед по-прежнему в наших руках. Автократичные правители в Кремле и в других местах могут и должны нести ответственность. Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем", - резюмировали они.

 

Теги: #северный_поток_2
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