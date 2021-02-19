Минский процесс не достиг успеха - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила отсутствие прогресса в разрешении конфликта на Донбассе и указала, что Минский процесс не достиг успеха

"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс- это дипломатический инструмент, который может быть использован, но он не был успешен", - сказала Меркель на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Канцлер Германии также подчеркнула, что Россия уже неоднократно провоцировала гибридные конфликты.

"Поэтому нам необходима жесткая повестка дня в отношении России, совместная повестка дня. Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой стороны, мы должны ясно понять наши разногласия. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в данный момент", - заявила Меркель.