Вопросов к принципиальности и патриотичности позиции Кравчука быть не может – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает высокий уровень представления интересов страны в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе главой украинской делегации в ТКГ, первым президентом Украины (1991-1994) Леонидом Кравчуком, комментируя его участие в дискуссии с главой т.н."ДНР" на российском телеканале.

"Леонид Кравчук является первым президентом Украины. Могу вам сказать, что он очень достойно представляет украинские интересы в Трехсторонней контактной группе. Недавно он, кстати, представлял интересы Украины на брифинге Совета Безопасности ООН, где как раз обсуждалось состояние выполнения Минских соглашений. Потому вопросов по принципиальности и патриотичности его позиции быть не может", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком в Киеве во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время разных телеэфиров", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время он подчеркнул, что сам не принимает участия в подобных эфирах. "Мою позицию по поводу участия в подобных телешоу вы знаете: я не принимаю участия в таких пропагандистских мероприятиях, но еще подчеркну, что сама личность Леонида Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим", - указал Кулеба.