В шестую годовщину "второго Минского соглашения" США призвали РФ прекратить агрессию против Украины

Посольство США в Украине призвало РФ в шестую годовщину согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола полностью соблюдать свои договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию.

"6 лет назад был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Мы продолжаем призывать Россию полностью соблюдать свои договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию", - говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.