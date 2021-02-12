Политика

09:32 12.02.2021

В шестую годовщину "второго Минского соглашения" США призвали РФ прекратить агрессию против Украины

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В шестую годовщину "второго Минского соглашения" США призвали РФ прекратить агрессию против Украины

Посольство США в Украине призвало РФ в шестую годовщину согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола полностью соблюдать свои договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию.

"6 лет назад был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Мы продолжаем призывать Россию полностью соблюдать свои договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию", - говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.

 

Теги: #посольство_сша #минские_соглашения
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