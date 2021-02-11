Политика

15:48 11.02.2021

"Слуга народа" выдвинула Вирастюка и Бондаренко кандидатами на довыборы в Раду

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"Слуга народа" выдвинула Вирастюка и Бондаренко кандидатами на довыборы в Раду

Партия "Слуга народа" выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка и главу Покровской райгосадминистрации (Донецкая обл.) Андрея Бондаренко кандидатами на промежуточных выборах в Верховную Раду, сообщил председатель партии Александр Корниенко на брифинге в четверг.

"Мы остановили свой выбор на главе райгосадминистрации Покровска Андрее Бондаренко. Это человек из команды президента", - сказал Корниенко.

По его словам, Вирастюк выдвинут кандидатом по избирательному округу №87 в Ивано-Франковской области, Бондаренко – по округу №50 в Донецкой области.

"Решением съезда мы выдвинула Василия Ярославича (Вирастюка) и Андрея Александровича (Бондаренко) кандидатами по этим округах. Политический лидер нашей партии Владимир Александрович Зеленский был одним из инициаторов того, чтобы мы выдвигали людей во всех смыслах сильных и действенных", - добавил депутат.

Корниенко уточнил, что Вирастюк последние пять лет занимается психологической и спортивной реабилитацией воинов АТО.

Довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года.

На 87-ом округе баллотируются также, кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька), кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский и бывший директор горнолыжного курорта "Буковель",.представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко.

Теги: #слуга_народа #довыборы
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