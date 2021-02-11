Политика

10:29 11.02.2021

Европарламент призывает Киев восстановить полноценные институции для борьбы с коррупцией

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Европарламент призывает Киев восстановить полноценные институции для борьбы с коррупцией

Европейский парламент призывает власти Украины как можно скорее восстановить полноценно действующие институции для борьбы с коррупцией, обеспечив при этом их независимость.

Речь об этом идет в разделе "Юстиция, свобода и безопасность" резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, проголосованного Европейским парламентом в рамках пленарного заседания. Докладчиком выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галер (Германия).

"Достижение ощутимых результатов в борьбе с коррупцией является чрезвычайно важным для поддержания процесса реформ, а также для улучшения делового климата и привлечения прямых иностранных инвестиций", - уверены в ЕП.

В этой связи в ЕП выразили обеспокоенность в связи с решением Конституционного суда от 27 октября 2020 года, которым был создан правовой пробел в украинской антикоррупционной архитектуре и в значительной степени было ослаблено Национальное антикоррупционное бюро Украины.

ЕП "выражает крайнюю озабоченность по поводу явных попыток корыстных групп подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и в проведении демократических реформ, в частности, путем повторного захвата политической власти некоторыми украинскими олигархами, что привело к ослаблению ориентированного на реформы большинства в Верховной Раде, что также иллюстрируется трудностями при заполнении законодательного пробела, который остался после спорного постановления Конституционного суда; настоятельно призывает всех политических деятелей подтвердить свою приверженность реформам, которые имеют решающее значение для укрепления верховенства права, искоренения коррупции и достижения большего благосостояния населения Украины", - сказано в документе.

"ЕП призывает украинскую власть действовать как можно скорее с целью восстановления полноценно действующей, эффективной и всесторонней институциональной архитектуры для борьбы с коррупцией. Подчеркивает важность обеспечения независимости Высшего антикоррупционного суда и других антикоррупционных учреждений", - отмечается в резолюции.

Вместе с тем в ЕП выразили удовлетворение работой Национального антикоррупционного бюро Украины и выразили сожаление по поводу попыток нападения и подрыва антикоррупционных институтов со стороны депутатов Верховной Рады, в частности, попыток освободить от должности директора НАБУ.

В ЕП приветствовали проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы и выразили ожидания, что Верховная Рада Украины в ближайшее время примет вышеупомянутую комплексную стратегию.

Кроме того, в ЕП выразили обеспокоенность в связи с осуществлением "систематического политического давления" на главу Национального банка Украины и призвали украинские власти воздерживаться от политического давления на независимые экономические институты и органы исполнительной власти.

Кроме того, ЕП призвал Украину ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда и Стамбульскую конвенцию о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия.

Теги: #европарламент #коррупция #резолюция #украина
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