Политика

15:36 10.02.2021

Притула не вошел в новый состав политсовета "Голоса", но остается членом партии

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Притула не вошел в новый состав политсовета "Голоса", но остается членом партии

Украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула не вошел в обновленный состав политсовета партии "Голос", но остался при этом членом политической силы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Голоса".

"Да, Сергей Притула является членом партии "Голос", – сказали в пресс-службе.

Вместе с тем в политсиле пояснили, что предыдущий состав политсовета, в который входил Притула, и заместители председателя партии занимались местными выборами.

"Сейчас партийцы избрали новый состав – для воплощения национального плана "Голоса" на 2021 год… "Голос" работает системно, поэтому на должности выбирают партийцев, которые будут заниматься конкретными направлениями и задачами", – отметили в пресс-службе партии.

Новыми заместители председателя главы партии "Голос" стали народные депутаты Инна Совсун (будет отвечать за программное направление), Андрей Осадчук (международные вопросы) и Ярослав Железняк (парламентское направление). Кроме того, в новый состав политсовета партии вошли три представителя от регионов – Черкасской, Львовской и Киевской команд.

При этом сам Притула в видеообращении в соцсети Facebook опроверг информацию о своём возможном уходе из политики.

"Заметил достаточно пристальное внимание к своей персоне... Суть этих информационных потоков и сообщений в сети сводится к тому, что вроде Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Во-первых, не дождетесь. Да, я понимаю, что многим этого хотелось бы… Но если я что-то говорю и прикрепляю к этому свое слово, то я его всегда придерживаюсь. В прошлом году я принял для себя достояно серьезное и важное решение – не быть равнодушным и попробовать что-то изменить в стране, и для этого пойти в политику достаточно серьезно", – отметил Притула.

 

 

Теги: #голос #притула
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