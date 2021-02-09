На повестке дня Рады - создание цифрового государства и режим paperless - Корниенко

Среди важных и основных направлений работы парламента Украины – создание "цифрового государства и режим paperless", сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в частности, парламент намерен закрепить в законодательстве использование электронных паспортов граждан - внутренних и зарубежных.

Депутат напомнил, что в настоящее время электронными паспортами через мобильное приложение "Дия" уже пользуется около 5 млн чел.

В то же время он подчеркнул, что это временный проект, поэтому для использования электронных документов после 2021 года необходимо принять соответствующий закон.

Кроме того, Корниенко сообщил, что в планах народных депутатов - поддержка инициативы Министерства цифровой трансформации по внедрению электронной регистрации места жительства.

"Возможность изменить место регистрации электронным способом - это "гвоздь в гроб" советского "крепостного права", прописки. Этот шаг будет стимулировать мобильность трудовых ресурсов и более четкое распределение государственных ресурсов, так как государство будет знать, сколько и где именно в стране живет людей, которым нужны госуслуги и помощь", - сказал лидер партии.