РФ не оправдала ожиданий ЕС в соблюдении демократии - Боррель

Россия не соответствует ожиданиям Евросоюза в отношении соблюдения демократии в стране, между Брюсселем и Москвой установилось взаимное недоверие, заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, посетивший Москву на прошлой неделе.

"Россия не оправдала ожидания по становлению современной демократии", - сказал Боррель, выступая в Европарламенте.

По его словам, существует "глубокое разочарование и растущее недоверие между ЕС и Россией".