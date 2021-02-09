Политика

16:42 09.02.2021

РФ не оправдала ожиданий ЕС в соблюдении демократии - Боррель

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РФ не оправдала ожиданий ЕС в соблюдении демократии - Боррель

Россия не соответствует ожиданиям Евросоюза в отношении соблюдения демократии в стране, между Брюсселем и Москвой установилось взаимное недоверие, заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, посетивший Москву на прошлой неделе.

"Россия не оправдала ожидания по становлению современной демократии", - сказал Боррель, выступая в Европарламенте.

По его словам, существует "глубокое разочарование и растущее недоверие между ЕС и Россией".

Теги: #рф #ес #боррель
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