Политика

14:16 29.01.2021

Зеленский подписал указ об обеспечении права граждан на качественные и безопасные соцуслуги

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Зеленский подписал указ об обеспечении права граждан на качественные и безопасные соцуслуги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги", направленный на стимулирование развития рынка социальных услуг.

Соответствующий указ №30/2021 опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен безотлагательно принять меры по организации и проверке соблюдения в учреждениях социальных услуг правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе касательно доступности для маломобильных групп населения.

Также, согласно указу, необходимо провести работу по выявлению субъектов, которые фактически предоставляют социальные услуги по уходу, пребыванию/проживанию лицам, которые принадлежат к уязвимым группам населения или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Так, правительство должно обеспечить фактическое создание Реестра поставщиков и получателей соцуслуг, предусмотрев, в частности, возможность внесения в него информации о поставщиках соцуслуг средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дия".

Кабмин должен в трехмесячный срок подготовить и внести в Верховную Раду законопроекты для совершенствования системы соцуслуг с учетом сложности жизненных обстоятельств и потребностей личности/семьи; введения перехода к финансированию соцуслуг по принципу "деньги ходят за получателем"; обеспечения софинансирования таких услуг из государственного и местного бюджетов и действенных механизмов стимулирования развития рынка соцуслуг.

Помимо прочего, Зеленский обратился к областным, Киевской городской, районным государственным администрациям с целью определения потребностей населения в социальных услугах и улучшения координации деятельности субъектов системы предоставления соцуслуг на местном уровне.

Теги: #указ #зеленский #соцуслуги
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