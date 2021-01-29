Политика

14:09 29.01.2021

Законопроект о сокращении Рады до 300 человек следует выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов – Разумков

3 мин читать
Законопроект о сокращении Рады до 300 человек следует выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов – Разумков

Парламентарии не вносили предложений относительно рассмотрения на ближайшей неделе законопроекта о сокращении депутатского корпуса до 300 человек, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Таких предложений от них не поступало", - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, что Рада может принять данный законопроект в целом в период 2-5 февраля.

Вместе с тем Разумков подчеркнул, что этот документ нужно будет выносить в зал, когда "мы будем видеть поддержку в 300 голосов".

"Когда это произойдёт? Посмотрим. Нужно проводить дополнительные консультации с представителями разных депутатских фракций и групп", - добавил спикер.

Как сообщалось, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о сокращении депутатов до 300 человек "в очереди".

Раньше, 14 января, комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Раде окончательно внесенный президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017. За соответствующее постановление на пленарном заседании проголосовали 236 народных депутатов.

В своем законопроекте президент Владимир Зеленский предлагает в ст.76 Конституции Украины закрепить положение о количественном составе Верховной Рады в 300 народных депутатов (согласно действующей редакции Конституции их 450), которые избираются на пять лет (эта норма не меняется).

В Основном законе предлагается прописать, что "народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" - в текущей редакции), который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" - в нынешней редакции Конституции)". В законопроекте отмечается, что "не может быть народным депутатом Украины (сейчас - "избранным в Верховную Раду") гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке".

В ст.77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом. Переходные положения законопроекта предусматривают, что Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

3 сентября 2019 года Рада внесла в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд Украины президентский законопроект №1017. 18 декабря были получено заключение КС (от 16 декабря 2019г № 8-в/2019) о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого на следующей очередной сессии Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Теги: #разумков #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 29.01.2021
Фракция "Слуга народа" в понедельник определится с исключением Дубинского из своих рядов – нардеп Кравчук

Фракция "Слуга народа" в понедельник определится с исключением Дубинского из своих рядов – нардеп Кравчук

13:21 29.01.2021
В Раде нет документальных предложений от большинства относительно отставки Кабмина - Разумков

В Раде нет документальных предложений от большинства относительно отставки Кабмина - Разумков

12:40 29.01.2021
Рада приняла закон о регистрации вакцин от COVID-19

Рада приняла закон о регистрации вакцин от COVID-19

12:33 29.01.2021
Рада приняла закон о выделении 1,4 млрд грн на компенсации затрат на электроотопление

Рада приняла закон о выделении 1,4 млрд грн на компенсации затрат на электроотопление

09:45 29.01.2021
Зеленский заявляет, что закон о сокращении Рады "в очереди"

Зеленский заявляет, что закон о сокращении Рады "в очереди"

18:16 28.01.2021
Венецианская комиссия получила запрос Разумкова предоставить мнение по законопроектам в отношении КС

Венецианская комиссия получила запрос Разумкова предоставить мнение по законопроектам в отношении КС

17:00 28.01.2021
Советник ОПУ: принятые Радой решения по СБУ и БЭБ - исторический поворот в работе правоохранительных органов

Советник ОПУ: принятые Радой решения по СБУ и БЭБ - исторический поворот в работе правоохранительных органов

15:28 28.01.2021
Рада намерена ликвидировать спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью

Рада намерена ликвидировать спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью

15:21 28.01.2021
Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

13:57 28.01.2021
Рада повторно отказалась утвердить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

Рада повторно отказалась утвердить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фракция "Слуга народа" в понедельник определится с исключением Дубинского из своих рядов – нардеп Кравчук

В Раде нет документальных предложений от большинства относительно отставки Кабмина - Разумков

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц

Зеленский заявляет, что закон о сокращении Рады "в очереди"

Украина заинтересована в участии США в процессе урегулирования конфликта на Донбассе - замглавы МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ об обеспечении права граждан на качественные и безопасные соцуслуги

Главы МИД Украины, Польши и Литвы проводят первое заседание Люблинского треугольника

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц

Зеленский: ежегодно будут выделяться президентские гранты для обучения за рубежом с условием отработки в Украине на госслужбе

Украина заинтересована в участии США в процессе урегулирования конфликта на Донбассе - замглавы МИД

В Офисе президента заявляют, что Зеленский и Коломойский не общаются

Подтверждение в ПАСЕ полномочий делегации РФ свидетельствует о необходимости расширять круг партнеров Украины, считают в "Слуге народа"

Ермак о втором президентском сроке Зеленского: думаю, определяться он будет по окончании первого

В "Евросолидарности" назвали подтверждение ПАСЕ полномочий делегации РФ ожидаемым решением

"Евросолидарность" заявляет о недопустимости вновь посадить Украину на "российскую газовую иглу"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА