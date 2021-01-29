Зеленский заявляет, что закон о сокращении Рады "в очереди"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что количество народных депутатов в Верховной Раде вскоре сократят до 300 человек и заявляет, что закон "в очереди".

"Верю, что в нашем парламенте будет как можно меньше таких (которые быстро меняют свое мнение о законопроектах – ИФ) депутатов, таких кейсов, и вообще, что депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон, кстати, в очереди. Мы также это обещали и должны это выполнить. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook в пятницу утром.

Он также напомнил, что принятие закона о референдуме было среди пунктов его предвыборной программы, отметив, что некоторые депутаты высказывались против этого закона, однако сейчас изменили свою позицию.

"Мы это обещали - мы это сделали. Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиям", - отметил президент.

Кроме того, президент напомнил, что на этой неделе парламент принял ряд других важных документов. В частности, закон о Бюро экономической безопасности и в первом чтении - по реформированию Службы безопасности Украины.