Политика

16:39 28.01.2021

Ермак о втором президентском сроке Зеленского: думаю, определяться он будет по окончании первого

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Ермак о втором президентском сроке Зеленского: думаю, определяться он будет по окончании первого

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предполагает, что определяться со вторым сроком президент Украины Владимир Зеленский будет после завершения первой каденции.

"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончании первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие. Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает", - отметил он в интервью изданию "НВ".

Отвечая на вопрос, сколько лет Ермак готов оставаться с президентом, он сказал: "Я готов быть столько, сколько решит президент".

Теги: #планы #каденция #зеленский
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