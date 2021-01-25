Политика

16:18 25.01.2021

Иран не планирует возвращаться к выполнению СВПД, пока США не отменят санкции

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Иран не планирует возвращаться к выполнению СВПД, пока США не отменят санкции

Тегеран не вернется к выполнению в полной мере Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы до тех пор, пока США не снимут санкции и вместе с другими партнерами не начнут выполнять условия сделки, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Ничего нового в отношении СВПД не происходит. Нам следует подождать отмены санкций и эффективного выполнения СВПД Соединенными Штатами и другими сторонами", - сказал журналистам дипломат, которого цитируют иранские СМИ.

"Иран ничего не будет предпринимать до тех пор, пока мы не увидим эффективного снятия санкций и выполнения Соединенными Штатами резолюции СБ ООН 2231", - отметил Хатибзаде.

Резолюция 2231 одобрила СВПД, принятый в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. В мае 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки.

В конце прошлого года Тегеран форсировал отход от СВПД, начав обогащать уран до 20% и запустив процесс создания металлического урана - основного компонента ядерного оружия. В Тегеране заговорили о возможности сведения до минимума инспекций ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ.

Новый президент США Джо Байден говорил о возможности возвращения в иранскую сделку.

Теги: #сша #свпд #иран
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