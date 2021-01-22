Политика

17:14 22.01.2021

Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

2 мин читать
Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

Экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ООН созвать заседание Совета безопасности и включить Беларусь в повестку дня.

"Призываю ООН созвать заседание Совета Безопасности и включить Беларусь в повестку дня, поскольку страна приближается к шестимесячному политическому кризису. Миру необходимо обратить внимание на этот кризис, который может перерасти во что-то худшее", - заявила Тихановская на онлайн-заседании членов Совета безопасности ООН по формуле Аррии в пятницу.

Она также призвала ООН поддержать рекомендации доклада Московского механизма ОБСЕ. "Это откроет путь к созданию условий для политического диалога, который поможет провести свободные и справедливые выборы", - полагает политик.

Тихановская попросила ООН "открыто говорить о прекращении насилия и беззакония в Беларуси, включая цензуру СМИ, блокировку веб-сайтов, отключение интернета и отмену аккредитации журналистов".

По данным Белорусской ассоциации журналистов, которые привела Тихановская, в 2020 году независимых журналистов задерживали более 470 раз, 97 журналистов подвергались административным арестам, 50 сайтов СМИ были заблокированы, а 15 журналистам в настоящее время предъявлены надуманные обвинения.

"СМИ находятся под натиском режима, и это лишь часть более широкой картины репрессий в Беларуси: задержано более 32 тыс. человек, около 900 подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток, о которых сообщила ООН, 8 активистов погибли в связи с насилием силовиков", - добавила Тихановская.

На онлайн-заседании выступил также член президиума Координационного совета, руководитель народного актикризисного управления Павел Латушко в свою очередь напомнил, что в Беларуси 189 человек считаются политическими заключёнными.

"Мне и всем членам Координационного совета понятно, что репрессии не прекратятся без международного вмешательства", - сказал он. Латушко поддержал предложение Тихановской включить Беларусь в повестку дня Совбеза ООН и попросил его проанализировать действия белорусских властей.

Теги: #тихановская #оон #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 22.01.2021
Беларусь лишена права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

Беларусь лишена права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

12:57 22.01.2021
Тихановская не планирует участвовать в следующих выборах в Беларуси

Тихановская не планирует участвовать в следующих выборах в Беларуси

13:19 21.01.2021
Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь оставалась подальше от влияния России - замглавы МИД

Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь оставалась подальше от влияния России - замглавы МИД

09:47 20.01.2021
Представитель Грузии вновь избран главой Всемирной организации туризма при ООН

Представитель Грузии вновь избран главой Всемирной организации туризма при ООН

14:50 19.01.2021
Председатель ОБСЕ: диалог между белорусской оппозицией и существующим режимом пока невозможен

Председатель ОБСЕ: диалог между белорусской оппозицией и существующим режимом пока невозможен

13:41 19.01.2021
Беларусь по запросу Украины предоставила резерв мощности электроэнергии

Беларусь по запросу Украины предоставила резерв мощности электроэнергии

11:53 19.01.2021
Беларусь может в феврале-марте начать совместное с РФ производство вакцины "Спутник V"

Беларусь может в феврале-марте начать совместное с РФ производство вакцины "Спутник V"

18:17 18.01.2021
Международная федерация хоккея сочла неизбежным перенос ЧМ из Беларуси

Международная федерация хоккея сочла неизбежным перенос ЧМ из Беларуси

18:52 17.01.2021
Беларусь упала за год в рейтинге безопасных стран с 16 на 114 место

Беларусь упала за год в рейтинге безопасных стран с 16 на 114 место

15:14 17.01.2021
Число выявленных случаев коронавируса в Беларуси превысило 225 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в Беларуси превысило 225 тысяч

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает выборы только после демилитаризации и разоружения деоккупированных территорий - Резников

Законопроект о госполитике переходного периода является рамочным - Резников

Ряд мировых лидеров отреагировал на вступление Байдена в должность президента США

Зеленский ожидает встречи с Байденом в Киеве и уверен, что отношения между Украиной и США улучшатся

Байден обещает на мировой арене решать актуальные проблемы и поддерживать союзников

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает выборы только после демилитаризации и разоружения деоккупированных территорий - Резников

Рада 26 января может принять законопроект о народовластии через Всеукраинский референдум

Резников: мы отказались от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода

Законопроект о госполитике переходного периода является рамочным - Резников

Рада в 2021 году будет работать над вопросами реинтеграции оккупированных территорий - Стефанчук

Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины – Смешко

Представитель РФ впервые появился на заседании ТКГ - Казанский

Законодатель-республиканка США внесла в Палату представителей Конгресса статьи по импичменту Байдену

Кандидат на пост главы Минфина США обещает строго имплементировать санкции против России

Президентство Байдена открывает для Украины шанс укрепить двусторонний альянс с США и добиться получения ПДЧ в НАТО - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА