Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

Экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ООН созвать заседание Совета безопасности и включить Беларусь в повестку дня.

"Призываю ООН созвать заседание Совета Безопасности и включить Беларусь в повестку дня, поскольку страна приближается к шестимесячному политическому кризису. Миру необходимо обратить внимание на этот кризис, который может перерасти во что-то худшее", - заявила Тихановская на онлайн-заседании членов Совета безопасности ООН по формуле Аррии в пятницу.

Она также призвала ООН поддержать рекомендации доклада Московского механизма ОБСЕ. "Это откроет путь к созданию условий для политического диалога, который поможет провести свободные и справедливые выборы", - полагает политик.

Тихановская попросила ООН "открыто говорить о прекращении насилия и беззакония в Беларуси, включая цензуру СМИ, блокировку веб-сайтов, отключение интернета и отмену аккредитации журналистов".

По данным Белорусской ассоциации журналистов, которые привела Тихановская, в 2020 году независимых журналистов задерживали более 470 раз, 97 журналистов подвергались административным арестам, 50 сайтов СМИ были заблокированы, а 15 журналистам в настоящее время предъявлены надуманные обвинения.

"СМИ находятся под натиском режима, и это лишь часть более широкой картины репрессий в Беларуси: задержано более 32 тыс. человек, около 900 подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток, о которых сообщила ООН, 8 активистов погибли в связи с насилием силовиков", - добавила Тихановская.

На онлайн-заседании выступил также член президиума Координационного совета, руководитель народного актикризисного управления Павел Латушко в свою очередь напомнил, что в Беларуси 189 человек считаются политическими заключёнными.

"Мне и всем членам Координационного совета понятно, что репрессии не прекратятся без международного вмешательства", - сказал он. Латушко поддержал предложение Тихановской включить Беларусь в повестку дня Совбеза ООН и попросил его проанализировать действия белорусских властей.