Байден обещает на мировой арене решать актуальные проблемы и поддерживать союзников

Президент США Джо Байден пообещал, что будет работать со странами мира над решением проблем настоящего и будущего.

"Я буду работать со всем миром, чтобы решать не оставшиеся в прошлом проблемы, а те проблемы, которые стоят перед нами сегодня, равно как и те, которые возникнут завтра", - сказал он после приведения к присяге в Вашингтоне.

Также президент заверил, что при нем США "восстановят отношения с союзниками".

Байден пообещал бороться за мир, прогресс и безопасность на планете.

"Тем, кто находится за пределами наших границ, я хочу сообщить: Америка прошла через испытания, которые сделали нас сильнее... Мы снова готовы к контактам с миром", - заявил президент США.