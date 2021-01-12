Зеленский и Санду договорились о поставках украинской электроэнергии в Молдову и Румынию, об увеличении объемов молдавского газа в украинских хранилищах

Украина и Молдова договорились об увеличении объемов молдавских запасов природного газа в украинских хранилищах, о восстановлении поставок электроэнергии в Молдову и транзите электроэнергии из Украины в Румынию через территорию Молдовы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.

"Если множество наработок для углубления нашего сотрудничества в энергетической сфере. Это увеличение объемов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, проект транзита европейского газа по территории Молдовы в Украину, восстановление поставок электроэнергии в Молдову и транзита электроэнергии из Украины в Румынию, который пройдет по территории Молдовы", - сказал Зеленский в своем заявлении для прессы во вторник в Киеве.

Зеленский отметил также важность совместной борьбы с контрабандой на украинско-молдавской границе, "особенно на ее приднестровском участке". "Это действительно очень важная сфера нашего сотрудничества, учитывая, в частности, и наше стремление в интеграции к совместному рынку с Европейским Союзом", - подчеркнул президент Украины.

Санду находится с официальным визитом в Украине.