Зеленский назвал визит Санду началом новым отношений Украины и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский считает визит президента Молдовы Майи Санду в Киев началом новых отношений двух стран.

"Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Республики Молдова. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня", – написал Зеленский в своем Twitter во вторник.

Он отметил, что украинцы ценят поддержку со стороны президента Молдовы суверенитета и территориальной целостности страны, и то, что Санду "не боится называть Крым украинским".