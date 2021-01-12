Политика

12:09 12.01.2021

Зеленский назвал визит Санду началом новым отношений Украины и Молдовы

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Зеленский назвал визит Санду началом новым отношений Украины и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский считает визит президента Молдовы Майи Санду в Киев началом новых отношений двух стран.

"Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Республики Молдова. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня", – написал Зеленский в своем Twitter во вторник.

Он отметил, что украинцы ценят поддержку со стороны президента Молдовы суверенитета и территориальной целостности страны, и то, что Санду "не боится называть Крым украинским".

Теги: #санду #зеленский #визит
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