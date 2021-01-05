Председательствующая в ЕС Португалия еще не знает, состоится ли в этом году саммит Восточного партнерства

Постоянный представитель Португалии, которая начала председательствовать в Европейском Союзе с 1 января, посол Нуно Брито отметил, что в настоящее время еще не известно, состоится или нет саммит Восточного партнерства, который планировался на март в Брюсселе.

"На нашей повестке дня - мы сможем или не сможем, так как все зависит от обстоятельств, есть проведение встречи со странами Восточного партнерства. Но это будет зависеть от развития ряда событий, и я не в состоянии сегодня сказать, состоится или нет эта встреча, как планировалось", - сказал посол во вторник в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции с аккредитованными в Международной пресс-ассоциации журналистами.

Как известно, по причине пандемии коронавируса в ЕС введены ограничительные меры, в том числе отменены мероприятия, которые подразумевают физическое присутствие их участников.