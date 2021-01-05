Эмир Катара прибыл в Саудовскую Аравию для нормализации отношений

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани прибыл во вторник на саммит в Саудовскую Аравию, на котором, как ожидается, договорится о нормализации отношений с рядом арабских стран, сообщает Associated Press.

Катарского лидера у трапа самолета приветствовал наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман: они обнялись.

В Саудовской Аравии состоится саммит лидеров арабских стран Персидского залива. Планируется, что на нем будут достигнута договоренность о нормализации отношений между Катаром и четырьмя арабскими государствами.

В понедельник стало известно, что власти Саудовской Аравии согласились открыть для Катара сухопутные и морские границы, а также - воздушное пространство.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.

Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.