Политика

12:17 05.01.2021

Эмир Катара прибыл в Саудовскую Аравию для нормализации отношений

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Эмир Катара прибыл в Саудовскую Аравию для нормализации отношений

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани прибыл во вторник на саммит в Саудовскую Аравию, на котором, как ожидается, договорится о нормализации отношений с рядом арабских стран, сообщает Associated Press.

Катарского лидера у трапа самолета приветствовал наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман: они обнялись.

В Саудовской Аравии состоится саммит лидеров арабских стран Персидского залива. Планируется, что на нем будут достигнута договоренность о нормализации отношений между Катаром и четырьмя арабскими государствами.

В понедельник стало известно, что власти Саудовской Аравии согласились открыть для Катара сухопутные и морские границы, а также - воздушное пространство.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.

Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.

 

Теги: #эмир #катар #саудовская_аравия
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