Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря", - сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Как сообщалось, 12 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко назначил первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, занимающего до этого должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Кривонос также возглавил межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Кривонос родился 26 июля 1970 года в Кременчуге Полтавской области.

Возглавлял группу спецназа, был командиром 8-го Хмельницкого полка спецназначения. Принимал участие во многих международных учениях. Командовал обороной Краматорского аэродрома в 2014 году.

С ноября 2014 года Кривонос - начальник Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 5 января 2016 - первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но 6 марта снял свою кандидатуру, поддержав кандидатуру Петра Порошенко.