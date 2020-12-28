"Голос" предлагает ложь в декларациях занести в список правонарушений, за которые уголовное наказание неотвратимо – законопроект

Народные депутаты из фракции "Голос" предлагают недостоверную информацию в декларациях и непредставление деклараций отнести к перечню правонарушений, уголовное наказание за которые неотвратимо, не зависимо от факта покаяния.

"Депутаты "Голоса" подали… законопроект: он закрывает последнюю возможность избежать уголовной ответственности за недостоверное декларирование и непредставление деклараций - через процедуру действенного покаяния", - сообщается на сайте политической силы.

В сообщении отмечается, что статья 45 Уголовного кодекса Украины позволяет освобождать от ответственности лиц, впервые совершивших уголовный проступок или неосторожное нетяжкое преступление, а затем покаяться и возместить ущерб. Исключения, для которых эта процедура не действует, содержаться в примечании к данной статье УК.

"Чтобы устранить любые лазейки для коррупционеров, законопроект "Голоса" предлагает внести недостоверное декларирование и непредставление деклараций в этот перечень исключений", - указано на сайте.

По словам народного депутата фракции "Голос", первого заместителя председателя комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрея Осадчука, "законопроект предлагает добавить ложь в декларациях и непредставление деклараций в перечень коррупционных уголовных правонарушений, ответственность за которые должна быть неотвратимой".

Он пояснил, что в настоящее время ложь в декларациях не упоминается в примечании, то есть не является коррупционным уголовным правонарушением в его понимании, поэтому недобросовестные чиновники могут покаяться и избежать уголовной ответственности за недостоверное декларирование, даже когда преступление доказано.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект №4548 народные депутаты зарегистрировали в парламенте в понедельник. Текст законопроекта пока не обнародован.