Политика

11:50 23.12.2020

Рейтинг "Батькивщины" укрепился за полтора года, "Слуги народа" - ослаб

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Рейтинг "Батькивщины" укрепился за полтора года, "Слуги народа" - ослаб

Четыре партии уверенно прошли бы в Верховную Раду, преодолев 5% проходной барьер, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, свидетельствуют данные проведенного 16-20 декабря опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные на ее сайте.

За партию "Слугу народа" проголосовали бы 21,1% готовых голосовать и определившихся с выбором, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,3%, за партию "Европейская солидарность" - 15,2%, за партию "Батькивщина" - 10,9%.

Кроме того, высокие шансы преодоления 5%-ного проходного барьера у Радикальной партии и "Украинской стратегии Гройсмана", за которые проголосовали бы по 4,8% определившихся с выбором респондентов. 4,3% проголосовали бы за партию "За майбутне", 3,8% - за партию "Сила и честь", 3,5% - за "Голос", по 3,4% - за Партию Шария и ВО "Свобода", 3,3% - за "УДАР Виталия Кличко".

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Как сообщалось, по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 ноября 2020 года, партию "Слуга народа" готовы были поддержать 22,7% определившихся с выбором, за ОПЗЖ готовы были отдать голоса 17,1%, за "Европейскую солидарность" - 15,4%. ВО "Батькивщина" готовы были поддержать 8,0%, "За майбутне" - 4,5%, партию "Сила и честь" и "Радикальную партию Ляшко" – по 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,7%, "Голос" - 3,6%, ВО "Свобода"- 3,5%, "Партию Шария" – 3,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%, остальные политсилы - менее 3% каждую.

Таким образом, за минувшие полтора месяца существенно вырос рейтинг у "Батькивщины" (на 2,9 процентных пункта) и у "Украинской стратегии Гройсмана" (на 1,7 процентных пункта), а снизился - у "Слуги народа" (на 1,6 процентных пункта). У остальных политсил изменение рейтинга не превышает 0,5 процентных пунктов.

В ходе исследования 16-20 декабря методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Теги: #партии #рейтинг
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