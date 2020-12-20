Политика

18:30 20.12.2020

Трамп не способен понять угроз со стороны РФ - сенатор Ромни

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Американский президент Дональд Трамп не может осознать всю степень опасности, которую представляет РФ для США, заявил телеканалу NBC сенатор-республиканец Митт Ромни (штат Юта) в связи с недавними кибератаками на ряд федеральных ведомств.

"Я был разочарован комментариями президента на эту тему (кибератак - ИФ). Но я думаю, нам надо признать, что у президента - слепота в том, что касается России", - сказал он.

Ромни при этом напомнил, что ЦРУ, АНБ и Пентагон пришли к выводам, что к атаке причастна РФ, и что речь идет "о необычайно разрушительном вторжении" в киберпространстве.

"Он (Трамп - ИФ) не хочет признавать Россию проблемой, какой она является, и крайне вредным игроком на мировой арене", - повторил Ромни.

Он заключил, что РФ представляет собой геополитического соперника Вашингтона, готовым выступать против США "на любом фронте". Сенатор указал на необходимость для США выработать ясный подход, как взаимодействовать с Россией. "(Кибератаки - ИФ) требуют ответа, и ответ, который, как вы ожидаете, произойдет, будет иметь место в киберпространстве", - сказал Ромни.

В то же время он не стал строить предположения, какие формы может принять ответ США, лишь отметив, что стране нужно отреагировать как можно скорее.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA.

В компании Microsoft пришли к выводам, что под ударом оказались 40 организаций, в основном, в США.

Согласно данным СМИ, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные. По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

Однако, как стало известно агентству Associated press, Белый дом уже подготовил заявление с официальными обвинениями России в недавних кибератаках на американские учреждения, однако получил указание воздержаться от его публикации.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ. Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия. "Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как прежде всего по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", - отмечал президент.

Теги: #рф #кибератаки #сенатор #сша
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