Политика

12:05 18.12.2020

Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

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Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Юлию Лапутину.

За соответствующее постановление проголосовали 248 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

Юлия Лапутина в 2010-2012 гг. была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. 14 апреля 2014 в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". В сентябре - декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Теги: #рада #минветеранов
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