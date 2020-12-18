Политика

11:38 18.12.2020

Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию с возможным "кнопкодавством" при назначении Шкарлета

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Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию с возможным "кнопкодавством" при назначении Шкарлета

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию во время голосования за назначение министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Я обращаюсь к профильному комитету рассмотреть на ближайшем заседании ситуацию, которая, возможно, имела место, касающегося одного из голосований вчера. Все ее знают, все о ней слышали", - сказал Разумков на пленарном заседании парламента в пятницу после совещания с главами фракций и групп.

Кроме того, он поручил профильному комитету до 15 января разработать изменения в законодательство Украины, которые бы ужесточили уголовную и административную ответственности за неперсональное голосование (т.н. "кнопкодавство").

"Это совместная позиция всех депутатских фракций и групп… разработать изменения в законодательство, которые бы ввели более жесткую ответственность за неперсональное голосование и в рамках увеличения уголовной ответственности, и в рамках административной (ответственности - ИФ). Это необходимо сделать до 15 января", - сказал Разумков на пленарном заседании.

Как сообщалось, в пятницу руководство парламента встретилось с главами фракций и групп по требованию фракции "Голос". Народные депутаты из "Голоса" утверждают, что во время голосования за назначение министра образования имели место факты неперсонального голосования.

Теги: #рада #кнопкодавство
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