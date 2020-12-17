Политика

14:21 17.12.2020

Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

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Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук не видит правовых оснований своего участия во встрече с членами комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, на которой его призывали объяснить "план действий" относительно выборов на Донбассе.

Об этом отмечается в письменном ответе Кравчука в адрес профильному комитету, копию которого обнародовал первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос") в своём телеграм-канале.

"Как глава делегации я работаю исключительно в правом поле Украины. Мне на данный момент не до конца понятны правовые основания вызова меня как главы делегации, назначенного указом президента Украины, для заслушивания в одном из комитетов Верховной Рады Украины. Буду искренне признателен за предоставление мне соответствующих правовых разъяснений", - подчеркнул Кравчук в ответе комитету Верховной Рады.

Как сообщалось, 14 декабря комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пригласил Кравчука на встречу, чтобы услышать разъяснения относительно намерения провести в марте выборы на временно оккупированной территории Донбасса.

17 декабря первый заместитель главы комитета Роман Лозинский (фракция "Голос") комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что Кравчук отказался прийти на заседание комитета Рады.

В ноябре Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

 

Теги: #ткг #кравчук #рада
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