Политика

11:39 16.12.2020

Рада поддержала увольнение Бессараба с должности министра по делам ветеранов

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Верховная Рада поддержала представление об увольнении Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов.

Соответствующее решение поддержал 251 народный депутат на пленарном заседании в среду.

Как сообщалось, 15 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента рассмотреть заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге после заседания фракции сообщил, что Рада рассмотрит кадровые вопросы по назначению министров в четверг. Вместе с тем он отметил, что в среду в повестке дня пленарного заседания только один кадровый вопрос – заявление об отставке Бессараба. При этом, с его слов, Рада не планировала рассматривать 16 декабря вопрос об увольнении Абрамовского, поскольку "будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, президентом, депутатами".

Ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказала, что кандидатом на должность министра ветеранов стала генерал-майор Юлия Лапутина.

Теги: #бессараб #увольнение
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