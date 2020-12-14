Политика

11:29 14.12.2020

Рада во вторник рассмотрит законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса – Разумков

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Рада во вторник рассмотрит законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса – Разумков

Верховная Рада планирует во вторник, 15 декабря, рассмотреть законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса, сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Важным вопросом будет вопрос о продлении на год действия закона об так называемом особом статусе Донбасса. Он завтра выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины", - сказал он на заседании согласительного совета в понедельник.

Как сообщалось, 12 декабря 2019 года Верховная Рада продлила на год - до 31 декабря 2020 года (включительно) - действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей.

Законопроект продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

Теги: #разумков #рада #донбасс
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