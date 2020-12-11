Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №558/2020 от 10 декабря опубликован на сайте главы государства.

Как сообщалось, Кабмин согласовал назначение Резниченко главой Днепропетровской обладминистрации и увольнение с этой должности Александра Бондаренко 9 декабря.

Резниченко уже занимал должность главы Днепропетровской обладминистрации с марта 2015 по июнь 2019 года, а до того возглавлял Запорожскую обладминистрацию.